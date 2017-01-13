Оператор из Венгрии Петра Ласло, получившая скандальную известность после того, как она поставила подножку мигрантам во время съемок, приговорена к трем годам условно за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В сентябре 2015 года сотрудница телеканала N1TV снимала мигрантов у границы Сербии и Венгрии.

Когда группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила подножку мужчине с ребенком на руках.

Ее поведение попало в объективы камер других журналистов, и вскоре Ласло уволили с работы.

Адвокат Ласло заявил в суде, что та действовала в рамках самообороны.

«Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно», - сказала сама Ласло, которая расплакалась в суде.

Девушка пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы.

Судья Иллес Нанаси отклонил доводы защиты и постановил, что поведение оператора «идет вразрез с общественными нормами».

Ласло намерена обжаловать решение суда.