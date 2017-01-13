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В Донецкой области задержан злоумышленник, который требовал у людей деньги, угрожая им физической расправой.

По данным пресс-центра СБУ, вымогатель, выдавая себя за бойца одного из добровольческих батальонов, требовал от жительницы Бахмута 160 тыс. гривен. В случае отказа он угрожал ее побить, а мужа привлечь к уголовной ответственности за якобы сотрудничество с террористами.

Правоохранители задержали рэкетира во время получения части неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. гривен.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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