Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно конституционности закона «Об основах государственной языковой политики».

Как сообщает 112 Украина, закрытая часть пленарного заседания, согласно расписанию, должна была начаться в 10:00. Оно сопровождается пикетом, участники которого требуют отмены закона.

Ранее сообщалось, что в этом деле планируется опросить в качестве свидетелей народных депутатов VI созыва Андрея Парубия и Арсения Яценюка. Участвующие в пикете представители ВО «Свобода» утверждают, что последние не явились давать показания.

Напомним, КСУ открыл конституционное производство по данному закону в октябре 2014 года по представлению 57 народных депутатов Украины.

Закон «О принципах государственной языковой политики» авторства Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят 3 июля 2012 г. Он устанавливает, что государственным языком является украинский, но в то же время существенно расширяет использование региональных языков. Закон был принят Верховной Радой голосами большинства со значительными нарушениями процедуры рассмотрения, в частности, карточками отсутствующих депутатов, и спровоцировал протесты по всей стране, так называемые «языковые майданы».

23 февраля 2014 г. Верховная Рада проголосовала за признание этого закона утратившим силу. Однако 3 марта и. о. президента Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение ВР об отмене закона.



