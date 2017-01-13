Оплата услуг «Киевэнерго», как и раньше, должна осуществляться исключительно по платежным документам, сформированным расчетной системой энергокомпании.
Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте «Киевэнерго» в связи с распространением КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) нового формата платежки, единого для всех коммунальных услуг.
«В платежках «Киевэнерго» отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты вашего лицевого счета. Поэтому средства, уплаченные по этим счетам, гарантированно будут зачислены за потребленные вами услуги», - говорится в сообщении.
«Просим не оплачивать услуги по тепло- и электроснабжению в январе по платежкам ГИВЦ, поскольку не можем гарантировать поступление средств за потребленные услуги на лицевые счета клиентов», – заявили в компании.
Платежки «Киевэнерго» за электроэнергию должны поступить до 16 января, за отопление и горячую воду – с 15 по 22 января.
Напомним, в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (КП «ГИВЦ»).
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