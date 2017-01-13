также в разделеСтолица
Суд продлил арест депутату за пьяное ДТП на Окружной 28
В киевском ресторане мужчина выстрелил себе в голову 68
В Киеве родители назвали новорожденную дочку Украиной 28
В Киеве в почтовом ящике многоэтажки взорвалась граната 52
Луценко: В Киеве на взятке поймали судью хозсуда 31
Киев может вернуть единую квитанцию на оплату коммуналки 71
На киевском заводе произошел взрыв и пожар 113
В Киеве полицейский погорел на взятке в $3,5 тысячи 389
Торнадовцы устроили бунт в Лукьяновском СИЗО 1769
Киевские патрульные после погони задержали подозреваемых в разбойном нападении 42
В Киеве продолжает сокращаться уровень заболеваемости гриппом 25
Студенты КНЭУ зафиксировали, как им продают шпаргалки у общежития 74
В Киеве застрелили предпринимателя 884
В Киеве напали на мужчину у банкомата 89
В Киеве «граффитчики» жестоко избили помощника машиниста 91
«Укрпочта» приостановила прием коммунальных платежей киевлян 132
На Майдане реконструируют фонтаны 34
В Киеве мужчину застрелили у дверей собственной квартиры 107

Оплата услуг «Киевэнерго», как и раньше, должна осуществляться исключительно по платежным документам, сформированным расчетной системой энергокомпании.

Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте «Киевэнерго» в связи с распространением КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) нового формата платежки, единого для всех коммунальных услуг.

«В платежках «Киевэнерго» отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты вашего лицевого счета. Поэтому средства, уплаченные по этим счетам, гарантированно будут зачислены за потребленные вами услуги», - говорится в сообщении.

«Просим не оплачивать услуги по тепло- и электроснабжению в январе по платежкам ГИВЦ, поскольку не можем гарантировать поступление средств за потребленные услуги на лицевые счета клиентов», – заявили в компании.

Платежки «Киевэнерго» за электроэнергию должны поступить до 16 января, за отопление и горячую воду – с 15 по 22 января.  

Напомним, в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (КП «ГИВЦ»).

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги
Ботинки зимние