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Святошинский райсуд Киева продлил на 60 суток срок содержания под стражей депутату Макаровского райсовета Киевской области Матвею Евсеенко, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
 
Защитник подозреваемого просил суд применить в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд, заслушав доводы прокурора, оставил без изменений избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей, определив срок ее действия до 12 марта 2017 года.
 
Напомним, в ночь на 29 июля 2016 года на Окружной дороге в Киеве депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Волга». Два человека, которые находились в «Волге», получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

Экспертиза обнаружила 1,85 промилле алкоголя в его крови. 30 июля по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий депутат был задержан в Киеве правоохранителями.
 
Действия подозреваемого квалифицированы ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
 
ForUm

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