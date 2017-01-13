За ведение агрессивной войны против Украины осужден 31 военнослужащий РФ. Об этом в эфире 5 канала сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели Александрова и Ерофеева - они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменяли. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне против нашего государства на территории нашего государства - это неоспоримые доказательства», - отметил он.

По его словам, украинские суды из 57 человек вынесли приговоры 31 военному.

«Фактически обвинительные акты отправлены в суд в отношении еще 27 человек», - рассказал Матиос.