Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил дополнительно выделить 500 млн грн на закупку снегоуборочной техники для обслуживания автомобильных дорог в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития дорожной инфраструктуры и совершенствования системы содержания автомобильных дорог в Украине в зимний период.

«Что меня беспокоит: у нас сейчас отсутствует качественная система уборки дорог. Поэтому любой снегопад – ГосЧС начинает помогать решать проблемы, хотя по сути «Укравтодор» должен просто системно содержать дороги, и тогда ситуация будет абсолютно контролируемая. Надо менять технологии, надо приобрести новую технику, надо повышать ответственность, а уже ГосЧС использовать как вспомогательные службы, которые готовы предоставить нам поддержку, если у нас действительно уже аномальные снегопады», - убежден глава правительства.

Гройсман отметил, что спасатели должны помогать только в самых сложных погодных ситуациях.

В этом контексте он поручил увеличить ресурс на приобретение новой техники для зимней уборки на 500 млн в дополнение к 250 млн грн уже предусмотренных.

«У нас недостаточно в стране техники для качественного содержания дорог в зимний период, - сказал Гройсман. - Первое поручение – давайте увеличим сумму денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 млн грн – средства, которые уже есть, мы должны нарастить еще на 500 млн, то есть в 750 млн общую сумму по году на приобретение новой техники».