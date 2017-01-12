В Сумах в двухэтажном здании спортивного клуба произошел пожар.

По данным ГосЧС, сообщение о возгорании по улице Заливная, 15 поступило сегодня в 09:58.

Учитывая, что возгорание произошло в густонаселенном микрорайоне, где рядом расположены учебные учреждения, для тушения привлекли все подразделения оперативно-спасательной службы города.

В 11:56 пожар удалось локализовать на площади 1200 кв.м. и в 18:00 – ликвидировать. Затрудняли тушение конструктивные особенности здания – по горючим конструкциям и утеплителю огонь распространился на значительную площадь, образовалось сильное задымление. Для работы в очаге пожара спасатели создали три звена газодымозащитной службы, работавших в аппаратах для защиты органов дыхания. Ликвидация возгорания проводилась как изнутри здания, так и снаружи с помощью автолестницы.

Всего на месте работало 32 человека личного состава, 7 единиц автотехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В связи с плотным задымлением на месте пожара были остановлены занятия в 29-й общеобразовательной школе, расположенной на прилегающей территории. Детей в сопровождении родителей отпустили домой.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников Главного управления Национальной полиции и Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Причина пожара и обстоятельства выясняются.

