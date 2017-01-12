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По состоянию на 11 января 2017 года квоты на импорт украинского меда европейскими странами исчерпан на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на замминистра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцову.

Кроме того, по ее словам, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки.

«Как и в прошлом году, украинская аграрная продукция пользуется большим спросом среди европейских импортеров. Об этом свидетельствуют показатели использованных квот состоянию на 11 января 2017 года. Например, уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда. Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана», - рассказала замминистра.

По словам Трофимцевой, за 2016 год использованы полностью квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы.

«Новая статистика снова подчеркивает важность нашей работы по вопросам расширения доступа украинских аграрных экспортеров на рынки ЕС. Этот вопрос будет оставаться в 2017 году на повестке дня работы нашей команды», - подчеркнула замминистра. 
ForUm

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