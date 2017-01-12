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Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область посетил многодетную семью, в которой летом родилось пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Эта уникальное не для Украины событие произошло 24 июня 2016 года. Одесситка Оксана Кобелецкая родила в один день пятерых детей: двух девочек и трех мальчиков. Мальчиков назвали Денис, Владислав и Давид, девочек – Александра и Дарья. Кроме пяти младенцев, Оксана с мужем Сергеем воспитывают трехлетнюю дочь Алису.

В подарок от городских властей семья получила пятикомнатную квартиру, где был сделан ремонт и закуплена мебель.

«Вы – уникальная семья. Мы долго думали, что вам подарить, чтобы поздравить с праздниками, и то, что нужно для такой большой семьи. Квартира у вас уже есть - хорошая и с хорошим видом. Поэтому у нас для вас сюрприз – мы решили подарить вам микроавтобус», - сказал Порошенко. Президент передал ключи от автомобиля Пежо Expert Tepee 2.0.

«У меня четверо детей. Я вам скажу – это непростая задача», - поделился Президент.

Порошенко за рулем авто вместе с супругами также проехался по двору и пообщался с жителями дома.
ForUm

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