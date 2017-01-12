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Министерство образования и науки Украины напоминает руководителям высших учебных заведений о необходимости привести названия вузов в соответствие с законом о декоммунизации.

Об этом говорится в письме министерства к руководству вузам.

«Информируем, что необходимо срочно завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с требованиями Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», - говорится в документе.

В Минобразования подчеркнули, что в случае несоответствия требованиям закона в названиях вузов, их уставах и названиях структурных подразделений, а также несовпадений в юридическом адресе вузов и названии населенного пункта, улицы и т.п., деятельность этих вузов будет считаться, не соответствующей законодательству Украины.
ForUm

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