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Автодорожные службы возобновили движение грузовых автомобилей по серпантину у села Залужье на границе Мукачевского и Иршавского районов Закарпатья. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«Таким образом движение автотранспорта по трассе Мукачево - Рогатин обеспечено в полном объеме», - отметил чиновник.

Проезд по четырем перевалам на админгранице Закарпатья также обеспечен.

«Погодные условия в области остаются сложными, а их ухудшение ожидается сегодня ночью, - отметил Москаль. - Поэтому мы следим за развитием циклона и держим автодорожные службы и спасателей в состоянии повышенной готовности».

 
ForUm

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