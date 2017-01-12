Автодорожные службы возобновили движение грузовых автомобилей по серпантину у села Залужье на границе Мукачевского и Иршавского районов Закарпатья. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«Таким образом движение автотранспорта по трассе Мукачево - Рогатин обеспечено в полном объеме», - отметил чиновник.

Проезд по четырем перевалам на админгранице Закарпатья также обеспечен.

«Погодные условия в области остаются сложными, а их ухудшение ожидается сегодня ночью, - отметил Москаль. - Поэтому мы следим за развитием циклона и держим автодорожные службы и спасателей в состоянии повышенной готовности».