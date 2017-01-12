Высший совет юстиции отстранил от должности судью Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика, подозреваемого в получении 5 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ВСЮ.

«Ходатайство заместителя генерального прокурора Украины – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого от 8 декабря 2016 года об отстранении Петрика, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, от должности судьи Киевского апелляционного административного суда сроком на два месяца Высший совет юстиции удовлетворил частично», - говорится в сообщении.

Исследовав ходатайство и приложенные к нему документы, заслушав докладчика – члена Высшего совета юстиции, судью и его представителей, а также представителя ГПУ, ВСЮ принял решение временно отстранить Петрика от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности на срок до 2 февраля 2017 года до завершения досудебного расследования.

Напомним, правоохранители задержали судью Киевского апелляционного административного суда Петрика по подозрению в получении взятки 5 тыс. долларов 1 декабря прошлого года.