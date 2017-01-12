Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказал об обмене удерживаемыми лицами.

В частности, он сообщил, что в 2016 году в результате переговоров удалось освободить 81 человека. «В прошлом году удалось вернуть 24 человека, которых удерживали на территории ОРДО и ОРЛО, а также 3 украинцев, которые были осуждены в РФ, то есть всего 27 человек. Власти Украины освободили 54 человека. Таким образом, всего домой, в семьи, к родным и близким вернулся 81 человек. Когда речь идет о жизни людей, об их здоровье, мы должны делать все возможное и невозможное. Хочу подчеркнуть: именно поэтому переговоры идут в постоянном режиме, а не только на заседаниях в Минске», ― сказал политик.

По его данным, украинская сторона продолжает разыскивать 109 человек, установлено точное местонахождение 55 из них. В то же время ОРДО разыскивает на территории Украины 494 человека, ОРЛО ― 458, установлено местонахождение 598 из этих лиц. «Мы делаем все, чтобы эти люди как можно скорее оказались дома. И тот факт, что, несмотря на отсутствие прогресса в деятельности других подгрупп, нам удается находить компромиссы и освобождать людей, является неоспоримым доказательством эффективности работы гуманитарной подгруппы в Минске», ― подчеркнул Медведчук.

Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДО и ОРЛО проходит по формуле «всех на всех», однако эта формула является несовершенной, так как в Украине до сих пор не принят закон, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Этот закон должен был стать правовой основой для обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». Суть проблемы в том, что удерживаемые украинской стороной лица в соответствии с действующим законодательством проходят по уголовным делам, в отношении них ведутся расследования, судебные разбирательства, многие уже осуждены и отбывают наказание. Чтобы дать разрешение на обмен таких лиц, нужно освободить их от уголовной ответственности или от отбывания наказания. А сделать это можно только в соответствии с вышеуказанным законом», ― сказал Медведчук.

По его словам, представители «партии войны», отказываясь принимать нужные законы, тормозят выполнение Минских соглашений. «Думаю, большинство противников «Минска-2» только по оценкам так называемых экспертов знают о том, что именно предусматривает «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», ― отметил политик.