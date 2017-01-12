В пятницу, 13 января, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем около 0 градусов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +3...-4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +1...-4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем +1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, в Харьковской области местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...-6 градусов, в Харьковской области -4...-9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +1...-4 градуса, в Одесской области 0...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью. И днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем 0...+5 градусов.