Временно исполняющая обязанности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич подписала приказ, обязывающий руководителей государственных предприятий, которые относятся к сфере управления Гослесагентства, при поставках дров за пределы таможенной территории Украины ограничить их длину двумя метрами.

«Подписанный мною приказ сделает невозможным вывоз из Украины деловой древесины под видом топливных дров», - цитирует ее слова пресс-служба Гослесагентства.

В. и. о. председателя Гослесагентства отметила, что о введении соответствующих норм будут проинформированы и органы таможенного контроля.

«Руководители лесохозяйственных предприятий должны неукоснительно выполнять указанные требования. В случае нарушений Гослесагентство будет принимать кадровые решения, а материалы будут передаваться в правоохранительные органы», - добавила Юшкевич.

И.о. главы ведомства призвала других постоянных лесопользователей также ввести аналогичную норму и ограничить длину дров при экспорте двумя метрами.

Напомним, что Законом Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» с 1 января 2017 года введен полный запрет сроком на 10 лет, экспорта лесоматериалов в необработанном виде.