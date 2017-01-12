В Министерстве обороны Украины на данный момент не подтверждают и не опровергают информацию о гибели пропавших на Донбассе троих украинских военных, тела которых якобы находятся у членов незаконных вооруженных формирований.



Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНИАН.

«По состоянию на эту минуту ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу, поскольку пока тела не будут возвращены украинской стороне, не будет проведена судебно-медицинская экспертиза, пока не будет проведено опознание тел, пока говорить об этом рановато... Есть только определенные заявления той стороны об обнаружении тел в военной форме», - сказал он.

Как сообщалось ранее, бойцы из части морской пехоты выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.



По словам родственников, военные погибли.



