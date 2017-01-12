также в разделеОбщество
12 января. Картина дня 11
Гройсман поручил выделить еще 500 миллионов на закупку снегоуборочной техники 9
Порошенко вручил ордера на квартиры семьям бойцов АТО из Николаева 24
Задержанного на взятке судью отстранили на 20 дней 14
Порошенко подарил микроавтобус уникальной одесской семье 142
Минобразования призывает вузы «декоммунизироваться» 28
В Украину идет оттепель 57
Глава ОБСЕ намерен расширить деятельность СММ на Донбассе 16
НАПК распределило партиям деньги из госбюджета: никто не отказался 32
Прокуратура начала проверку в связи с бунтом торнадовцев 67
Одну из трасс на Закарпатье открыли для грузовиков 11
В Украине от переохлаждения умерли 40 человек 35
НАБУ расследует незаконное обогащение еще одного нардепа 52
Холодницкий о допросе Онищенко: Бла-бла-бла 46
Из Украины запретили вывозить деловую древесину под видом дров 29
Порошенко: Дорога на родину Президента должна быть достроена 136
«Укрпочта» хочет повысить комиссию за оплату коммуналки втрое 62
Памятник в Гуте Пеняцкой взорвали 137

В Министерстве обороны Украины на данный момент не подтверждают и не опровергают информацию о гибели пропавших на Донбассе троих украинских военных, тела которых якобы находятся у членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНИАН.

«По состоянию на эту минуту ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу, поскольку пока тела не будут возвращены украинской стороне, не будет проведена судебно-медицинская экспертиза, пока не будет проведено опознание тел, пока говорить об этом рановато... Есть только определенные заявления той стороны об обнаружении тел в военной форме», - сказал он.

Как сообщалось ранее, бойцы из части морской пехоты выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.

По словам родственников, военные погибли.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Ботинки зимние