Генпрокуратура Украины подтверждает информацию о том, что в литовском банке находятся 30 миллионов долларов, принадлежащих бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко. Об этом в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Обнаруженные журналистским расследованием OCCRP 30 млн долл. США Павла Лазаренко в Литве не стали новостью для Генпрокуратуры, которая активно работает над их возвращением в Украину в последние полгода», - отметил он.

По его информации, указанные средства являются частью тех 280 млн долл., арестованных на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира.

«Сейчас гражданский процесс правительство США vs Лазаренко вступил в свою финальную стадию. Успех этого процесса, который проходит в США, в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины. Именно украинские следователи обладают уникальными доказательствами преступной деятельности Лазаренко и его сообщников, в том числе информацией о конкретных схемах вывода грязных денег за границу, банковских счетах, проводках, бенефициарах и тому подобное», - рассказал Енин.

По его словам, во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 года в Киеве были проведены допросы важных свидетелей по делу Лазаренко, включая бывших премьеров, вице-премьеров и членов правительства Украины.

«В случае положительного решения суда США Украина начнет процесс возврата этих активов украинскому народу. Не исключено, что вердикт американского суда будет объявлен в этом году», - заключил Енин.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что около 30 миллионов долларов средств, предположительно связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, находятся на счете в банке в Литве.