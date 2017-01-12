Президент Петр Порошенко назначил Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации.

НАБУ начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) народным депутатом и председателями районных государственных администраций.

С наступлением морозов в Украине от переохлаждения умерли 40 человек, 11 из них - за последние сутки.

В оккупированном Симферополе задержали активиста Украинского культурного центра Крыма Владимира Виноградова.

Высший совет юстиции отстранил от должности до 12 марта судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил российский телеканал «Дождь».

За минувшие сутки, 11 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 3 и травмированы 59 граждан.

Международная энергетическая группа Burisma с активами в Украине сообщила о закрытии всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 5 – получили ранения.

Основными факторами, обусловившими инфляцию в 2016 году, стали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и подорожание топлива, заявили в НБУ.

Трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли.