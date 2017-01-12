Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» хочет с 1 января 2017 года повысить комиссию за прием коммунальных платежей в 3 раза – до 1,5%, что невыгодно киевскому коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), формирующему сообщения об оплате услуг.

Об этом заявил директор ГИВЦ Виталий Козубский на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«У нас до конца 2016 года был действителен договор, которым предусмотрено финансовое вознаграждение «Укрпочте» за прием платежей. В проекте договора, который был предложен «Укрпочтой» с 1 января 2017 года, после того как по их инициативе был прекращен действующий договор, плата «Укрпочте» за прием коммунальных платежей повышена в 3 раза – до 1,5%», – сказал он.

По словам Козубского, данное увеличение комиссии выходит за рамки тех возможностей, которые ГИВЦ может оплачивать финансовым учреждениям за предоставление таких услуг.

«Это превышает и ту плату, которая действует у нас с другими финансовыми учреждениями. К примеру, для коммерческих учреждений эта комиссия составляет от 0,5% до 0,7%», – сказал он.

Напомним, 11 января 2017 года «Укрпочта» временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» в связи с нерентабельностью услуг.