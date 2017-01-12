В 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилась в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

«2016 год стал рекордным по многим показателям. Так, до рекордного показателя по экспорту зерновых в 39 млн тонн зерна добавилась крупнейшая за всю историю цифра по экспорту сахара - почти 466 тыс. тонн. Украина продолжает наращивать экспортный потенциал и подтверждать мировое лидерство», - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

За сентябрь-декабрь текущего маркетингового года украинские производители сахара экспортировали 344,1 тыс. тонн сахара. За эти четыре месяца украинский сахар впервые попал на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Южноафриканской республики, Македонии, Судана, Китая. Следует отметить, что открытие новых рынков сбыта для украинских производителей произошло за счет планомерного повышения качества сахара.

По состоянию на 11 января, все сахарные заводы завершили производственный сезон. Всего, с начала производства изготовлено 2,008 млн тонн сахара из 13,66 млн тонн сахарной свеклы, что на 40,5% больше показателя прошлого года.

Отмечается, что производственный сезон стартовал 20 августа, работало 42 сахарных завода.

