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Памятный знак в Гуте Пеняцкой был поврежден в результате взрыва.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, ссылаясь на информацию заместителя начальника ГУ Нацполиции во Львовской области полковника полиции Николая Самарчука.

«Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства - об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию», - сказал Самарчук.

Напомним, 10 января в Бродовское отделения полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая поврежден памятный знак жертвам трагических событий 1944 года.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от пяти до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, проводятся экспертизы.

 
ForUm

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