Вчера, 11 января, в Запорожье во время преследования правонарушителей патрульные применили табельное оружие и задержали их, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По данным правоохранителей, на площади Маяковского двое мужчин своеобразно отреагировали на появление патруля – высказались нецензурной бранью и показали инспекторам неприличные жесты. После этого мужчины сели в автомобиль Toyota Highlander и на большой скорости поехали с площади. Началось преследование, в ходе которого беглецы не реагировали на требования патрульных об остановке. Нарушители несколько раз подвергали опасности других участников дорожного движения и столкнулись с бордюрным камнем.

«Автомобиль вошел в поворот на улице Ватутина, выехал на обочину и чуть не сбил нашего коллегу», - рассказывает один из патрульных полицейских.

Чтобы остановить автомобиль путем его повреждения, патрульные решили применить табельное оружие. Лишь после того, как полицейские попали в три колеса Toyota Highlander, автомобиль остановился.

В полиции отметили, что водителя и пассажира 23 и 24 лет задержали. За свои действия водитель получил от патрульных административные протоколы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ведь у мужчины обнаружили 1,05 промилле алкоголя в крови по ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке), по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции.