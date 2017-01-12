В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях введены ограничения для движения транспорта, сообщает, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

В частности, в Одесской области закрыто движение для всех категорий транспорта на автодорогах: М-15 Одесса - Рени, с 116 (пгт. Сарата) до 306 км. Для большегрузного транспорта: М-13 Кировоград - Платоново, км 157- км 254.

Также остается закрытым движение для всех видов транспортных средств на некоторых дорогах государственного значения и на всех дорогах местного значения, которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов.

В Херсонская область запрещен въезд грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто в Херсон до 12:00 12 января.

В Закарпатской области с 8:30 введено ограничение движения для тяжеловесных авто на автодороге Н-09 Мукачево - Рахов - Рогатин - Львов в пределах области.