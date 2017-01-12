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Следующая волна заболеваемости гриппом в Украине ожидается с февраля по апрель. Об этом заявила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская, сообщает 112 Украина.

«Вторую волну гриппа мы ожидаем, начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции...», - сказала Дыхановская.

Она отметила, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.

«Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако, это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемический порог от 2,5% в Херсонской области до 58% в Черкасской...», - подчеркнула руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве.

Напомним, в Киеве продолжает сокращаться уровень заболеваемости гриппом.
ForUm

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