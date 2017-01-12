Эксперты после проведения взрывотехнических экспертиз извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома Адлер, не обнаружили следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на источники.

«Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями», – говорится в сообщении.

По данным издания, отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

«Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил «Ъ» близкий к следствию источник, «вырубает» в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла. Наконец, всем задействованным в расследовании экспертам — как взрывотехникам, так и судебным медикам — пришлось искать и сами осколки. Начинка как штатной, так и самодельной бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона», – пишет газета.

«На этот раз, как пояснил собеседник «Ъ», ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем военной «Тушки», – подчеркивает издание.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.