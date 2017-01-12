Вчера, 11 января, в результате обстрела из миномета незаконными вооруженными формированиями Красногоровки Донецкой области был ранен местный житель, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Боевики открыли огонь по жилым кварталам с 22:30. Под обстрел попала улица Суворова. Местный житель 1950 года рождения получил ранения. Сообщение о том, что в больницу г. Курахово доставлен житель Красногоровки с ранением ноги поступило в полицию в 00:15», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, снаряд разорвался у пятиэтажки. В это время мужчина и его жена спали. Осколок пробил окно и ранил мужчину. Женщина чудом не пострадала.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.