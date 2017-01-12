В Одесской области по состоянию на 8:00 12 января из-за сложных погодных условий (снегопад, метель) ограничено движение транспорта по ряду автодорог, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса - Рени.
С 12:00 11 января ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении Таганрога.
11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.
Ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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