Разведка США предоставила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп отверг сообщения о давлении на него со стороны России.

Кандидат на должность государственного секретаря США Рекс Тиллерсон назвал Крым нелегально захваченной Россией территорией.

Избранный президент США Дональд Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента.

Подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.

В Генштабе заявили, что решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили, еще не принято.

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен бороться с выплатой зарплат в конвертах.

Премьер Владимир Гройсман пригрозил разогнать службу занятости.

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью.

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

Канадская журналистка украинского происхождения Христя Фриланд назначена новым министром иностранных дел Канады.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных.

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 6 и травмированы 46 граждан.

«Укрпочта» временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр».

Задержанная в оккупированном Донецке медсестра воинской части Национальной гвардии Украины не была военнослужащей и уже уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины.

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 3 – получили ранения.