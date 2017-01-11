Кандидат на пост госсекретаря в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что не считает президента РФ Владимира Путина преступником. Об этом он заявил на слушаниях в Сенате сегодня, 11 января, сообщает Лига, ссылаясь на CNN.

На вопрос сенатора Флориды Марко Рубио о Путине и его режиме, в частности, является ли Путин военным преступником, Тиллерсон ответил, что он «не будет использовать этот термин».

А на конкретные вопросы о бомбежках россиянами Алеппо и убийствах журналистов в РФ, Тиллерсон отвечал, что «он хотел бы видеть конкретные факты», которые бы это подтверждали, «прежде чем принимать решения и делать выводы».

Напомним, Тиллерсон заявил, что Россия не имеет права на Крым.