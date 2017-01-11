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Приморский районный суд Одессы остановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины относительно освобождения Юрия Наконечного от исполнения обязанностей главы Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

«11 января Приморский районный суд г.Одесса приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины № 1-О от 06.01.2017 года О руководителе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» до принятия решения по гражданскому делу № 522/493/17-ц», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что министерство на этой неделе назначит нового и.о. руководителя ГП «Администрация морских портов Украины» Райвиса Вецкаганса.
ForUm

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