Приморский районный суд Одессы остановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины относительно освобождения Юрия Наконечного от исполнения обязанностей главы Администрации морских портов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.
«11 января Приморский районный суд г.Одесса приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины № 1-О от 06.01.2017 года О руководителе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» до принятия решения по гражданскому делу № 522/493/17-ц», - говорится в сообщении.
Напомним, 10 января министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что министерство на этой неделе назначит нового и.о. руководителя ГП «Администрация морских портов Украины» Райвиса Вецкаганса.
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