Особенно тяжело готовиться и сдавать эту зимнюю сессию студентам Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана (КНЭУ), которым приходится часами простаивать в очереди на морозе под снегом за шпаргалками (в студенческой среде – «бомбы»). Масштабы этой деятельность поражают своей простотой и цинизмом. Студенты приобретают «товар» как семечки на базаре самостоятельно, для друзей так и группами. Работа организована на очень высоком уровне. Отоваривание происходит за считанные секунды, просто покупателей очень много – тысячи, пишет Inpress.ua.

Удивляться нечему. «Пункт продажи» расположен как нельзя более удобно – прямо на территории студенческого городка рядом со входом в общежитие. Стоит набор шпаргалок недорого – 20 гривен за предмет (куда дешевле соответствующего учебника и затрат необходимого времени и усилий для подготовки). Также есть услуга доставки на дом, но в пять раз дороже – 100 гривен.

Понятно, что без попустительства руководства университета невозможен как подобный «бизнес», так и сам факт подготовки к массовым списываниям на экзаменах. Именно ректорат университета несет ответственность за указанные действия. Создав благоприятную среду для обмана, руководство поощряет нечестных студентов, ведь без участия преподавателей подобная схема нежизнеспособна. Студенты получают готовые ответы на вопросы (которые не должны раскрываться до экзамена), им остается только списать.

Что такое экзамен? С одной стороны, это проверка знаний, а с другой – своеобразный отбор лучших студентов. Последнее особенно актуально в Украине, ведь изменились правила выплаты стипендий. Государство решило, что с этого года их будут получать не все, а только самые «лучшие» студенты. Массовое использование шпаргалок, безусловно, исказит реальную оценку знаний студента.

И к списыванию, и к плагиату в студенческой среде нельзя быть равнодушным. Это – серьезная проблема не только для указанного ВУЗа, но и для государства в целом. Молодежь, которая использует подобные трюки, получает незаслуженно высокие оценки, а это, в свою очередь ведет к искажению конкуренции в образовании, подрывает стимулы к учебе. В результате система образования работает неэффективно. Именно поэтому во многих странах, занимающих ведущие позиции в мировом рейтинге высшего образования, со списывальщиками не церемонятся. Их не просто отчисляют, а еще и лишают права поступать в другие ВУЗы (например, в Финляндии в течение года, а в Китае навсегда).

А в базовом экономическом университете страны видимо придерживаются иной точки зрения. Безусловно, без молчаливого согласия руководства университета такая деятельность была-бы невозможна на его территории. Если шпаргалками возможно пользоваться на экзамене, то они будут пользоваться спросом.

Последствия такой деятельности весьма печальны:

- «призовое почетное» 30 место КНЕУ в рейтинге вузов страны;

- «признание» дипломов КНЕУ на международном рынке;

- «способность» выпускников конкурировать с выпускниками других вузов;

- результаты участия и побед студентов вуза в конкурсах, олимпиадах;

- «приобщение» студентов к так называемой справедливости;

- терпимость студентов к искаженной оценке знаний студентов.

С учетом вышеизложенного необходимо:

- в кратчайший срок вернуть доброе имя университету как лучшему вузу страны;

- кардинально поменять организацию самого учебного процесса в университете;

- повысить требования к профессорско-преподавательскому составу;

- существенно повысить ответственность студентов за факты применения шпаргалок и сделать соответствующие выводы;

- создать атмосферу нетерпимости к проявлению данных фактов;

- как минимум не меньше одного раза в год менять вопросы на экзамены;

КНЭУ, вместо качественного обучения будущих руководителей предприятий и банков, а значит и государства, вырабатывает два главных качества – некомпетентность и привычку к коррупции.