В Киеве патрульные полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что 11 января, около полуночи, инспекторы получили вызов о разбое. «В одно из заведений на бульваре Вацлава Гавела ворвались неизвестные в балаклавах и, угрожая палками и топорами, положили всех на землю, разгромили имущество, забрали телевизор, деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Во время отработки прилегающей территории на проспекте Комарова инспекторы заметили микроавтобус Opel Vivaro, водитель которого резко изменил скорость и направление движения, увидев экипаж патрульных.

Стражи порядка решили проверить авто на причастность к разбою и подали водителю сигнал об остановке, на что он отреагировал увеличением скорости.

Началось преследование. Ориентирования передали всем экипажам города.

Патрульные полицейские догнали и заблокировали автомобиль беглецов на улице Большой Окружной. В салоне транспортного средства находилось 6 мужчин.

Во время поверхностной проверки автомобиля полицейские обнаружили телевизор и балаклавы. Всех 6 человек стражи порядка доставили в отделение полиции. Сейчас лица задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины начато уголовное производство по ст.187 (разбой) УК.