На Луганщине из-за прорыва трубопровода без воды остались 250 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook.

«Вчера на Петровской водонасосной станции в подконтрольном правительству с. Артема снова произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение Луганска было ограничено, и около 250 тыс. человек остались без чистой воды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СММ ОБСЕ способствовала установлению режима прекращения огня, а также осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы.

«Наблюдатели посетили место, где проходит поврежденная труба. Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются и сегодня», - отметили в СММ ОБСЕ.