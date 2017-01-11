Пользователи соцсетей активно обсуждают фотографии и видео, на которых студенты стоят в длинной очереди у общежития аспирантов КНЭУ имени Вадима Гетьмана вблизи улицы Эжена Потье, 9, пишет «Украинская правда.Життя».

«Поскольку видео сделано в период сессии, выпускники университета утверждают, что оно подтверждает факт существования организации, которая производит и продает студентам шпаргалки, которые они могут использовать на экзаменах. В контексте обсуждения сразу встал ряд вопросов: почему администрация КНЭУ закрывает на это глаза и как тайные экзаменационные задания попадают в руки посторонних людей», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что студенты КНЭУ имени Вадима Гетьмана имеют возможность покупать их в кафе у общежития. Они зафиксировали это на видео.

На анонимных голосованиях в соцсетях студенты КНЭУ признаются, что пользуются купленными шпаргалками.

Доступны также фотографии, как выглядят шпаргалки.