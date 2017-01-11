Призывники оккупированного Крыма начнут служить в других российских регионах, начиная с весеннего призыва 2017 года, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщает РИА Новости.

«Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до первого января 2017 года и, начиная с текущего года, граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск», — сказал Тонкошкуров на подведении итогов осеннего призыва.

По его словам, призыв в российскую армию в республике Крым, городе Севастополь, проводится уже два года.

«Для обеспечения прав граждан, проживающих в этих субъектах, в 2014 году был принят федеральный закон, в соответствии с которым за ними сохранены все отсрочки, ранее предоставленные им по законодательству Украины, а вынужденные переселенцы и беженцы, получившие гражданство Российской Федерации, получили право на отсрочку от призыва на военную службу», — добавил Тонкошкуров.