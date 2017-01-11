также в разделеПолитика
АП опровергает информацию о найме лоббистов в США 11
Тиллерсон: Россия не имеет права на Крым 142
Гройсман намерен бороться с выплатой зарплат в конвертах 32
Мне басни не нужны: Гройсман пригрозил разогнать службу занятости 207
Гройсман поручил проверить решение суда, вернувшего итальянке $1 миллион 53
СМИ: В Брюсселе ожидают, что Украина получит безвиз в мае-июне 40
Кабмин создал группу по мониторингу повышения минимальных зарплат 52
«Компромат»: Трамп должен был отвлечь внимание от вторжения РФ в Украину 196
В «компромате» на Трампа всплыли детали тайных переговоров Путина и Януковича 134
В НАБУ не исключают допроса Порошенко по делу Онищенко 38
В США готовят санкции против РФ за агрессию в Украине и Сирии 213
У Трампа допускают отмену некоторых санкций против РФ 85
СМИ: Украинцы требуют снять неприкосновенность с Пашинского и Геращенко 166
Кузьмин: НАПК проверяет декларацию Порошенко из-за бизнеса в РФ 83
Дело Ефремова будут рассматривать в Старобельском райсуде 98
Порошенко написал письмо Сущенко 55
В МИД рассказали, когда будет первое решение международного трибунала по Крыму 89
В МИД ожидают решение по безвизу с ЕС до мая 68

Общее количество обзорных посещений парламента в 2016 году составляет 628 по сравнению с 372 в 2015 году. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

В мероприятиях приняли участие более 21 тыс. посетителей (в 2015 году - около 12 тыс.), в том числе около тысячи иностранных гостей.

В прошлом году во время экскурсий произошло почти 100 встреч посетителей парламента с народными депутатами, представителями фракций и групп и парламентских комитетов (в 2015 гг. - 52 встречи).

Подробный отчет об открытых посетительских мероприятиях в Раде можно посмотреть  здесь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние