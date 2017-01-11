Общее количество обзорных посещений парламента в 2016 году составляет 628 по сравнению с 372 в 2015 году. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

В мероприятиях приняли участие более 21 тыс. посетителей (в 2015 году - около 12 тыс.), в том числе около тысячи иностранных гостей.



В прошлом году во время экскурсий произошло почти 100 встреч посетителей парламента с народными депутатами, представителями фракций и групп и парламентских комитетов (в 2015 гг. - 52 встречи).



Подробный отчет об открытых посетительских мероприятиях в Раде можно посмотреть здесь.