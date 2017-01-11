Министерство юстиции запустило реестр должников, по которым открыто исполнительное производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«5 января 2017 года вступили в силу положения Закона «Об исполнительном производстве», которыми предусмотрен запуск Единого реестра должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компании, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство», - отмечается в сообщении.
В соответствии с требованиями законодательства, сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и размещаться на официальном сайте Министерства юстиции.
Данный реестр является составной автоматизированной системы исполнительного производства и создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников.
Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в указанный реестр сведения относительно должников, которые имеют обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.
При этом в реестре должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.
В то же время, следует отметить, что не подлежат внесению сведения о должниках, которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;
не имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев; по решению неимущественного характера.
Сведения о должнике исключаются из Единого реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.
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