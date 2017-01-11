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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном снеге и метелях в части регионов Украины до конца суток 11 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

«До конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег и мокрый снег», - говорится в сообщении.

12 января в Карпатах, днем ​​в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели призывают быть осторожными во время пребывания на улице и по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.
ForUm

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