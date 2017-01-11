Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отмечает, что человек, который не платит налогов, не может претендовать на высокую пенсию в будущем. Об этом он заявил журналистам, комментируя информацию о прекращении государственной регистрации физических лиц-предпринимателей, которые не имеют доходов и не платят ЕСВ.

«Сегодня закрываются те ФЛП, которые не работают и не платят налоги - так называемые «спящие ФЛП». Сейчас в связи с принятым Верховной Радой законом просто нужно навести порядок в этих делах», - цитирует его слова пресс-служба Кабмина.

По его словам, ни на рост безработицы, ни на экономические показатели государства это не повлияет.

«Единственное, что, безусловно, каждому человеку, который закрывает свою предпринимательскую деятельность, надо думать о своем будущем. Потому что когда говорят о том, что нас кто-то заставил платить больше налогов, то надо четко понимать, что предприниматель налоги платит не виртуальному государству, налоги - это его вклад в его же пенсионное будущее. Поэтому когда в будущем, через 15-20 лет предприниматель, который не платил налоги, придет в Пенсионный фонд, то ему начислят такую ​​же «спящую пенсию», - подытожил Розенко.

Как известно, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон № 1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ. До 1 января 2017 года ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить единый соцвзнос.

Напомним, соответствующий законопроект парламент принял 6 декабря, Президент Украины подписал его 27 декабря.