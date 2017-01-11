В Алешковском районе Херсонской области в результате взрыва боеприпаса к гранатомету пострадали двое местных жителей, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Вчера вечером в дежурную часть Алешковского отделения полиции из районной больницы поступило сообщение, что с осколочными ранениями были доставлены двое местных жителей. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области», – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 30 и 25-летний жители с. Пролетарка (родные братья) пострадали в результате взрыва неизвестного металлического предмета.

По словам потерпевших, этот предмет они нашли в лесополосе на военном полигоне. Затем принесли его на территорию дачного участка в селе Раденск, принадлежащего их матери.

При попытке разобрать металлическую болванку произошел взрыв. Одному из братьев оторвало кисть руки, другой получил многочисленные осколочные ранения.

Как рассказал начальник Алешковского отделения полиции Сергей Ященко, в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили часть полотна для ножовки по металлу и 25 металлических осколков от снаряда к противотанковому гранатомету марки «ОГ-9».

Сотрудники полиции предполагают, что взрыв мог произойти в результате распила снаряда. Также при детальном осмотре приусадебного участка полицейские нашли мешок, в котором обнаружили еще 76 крупнокалиберных патронов к ДШК (станковый пулемет Дегтярева-Шпагина). О пострадавших известно, что они родные братья. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. Летом они работают на сезонных работах, а зимой ищут металлолом.

По данному факту районным отделением полиции возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 264 Уголовного кодекса Украины «Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов» и ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Пострадавшие находятся в реанимации Алешковской районной больницы. Их состояние тяжелое стабильное. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.