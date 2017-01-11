Прокуратура Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции разоблачили преступную группу из 4 человек, которая совершала разбойные нападения на харьковчан, сообщили ForUm’у в пресс-службе областной прокуратуры.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, задержали злоумышленников сегодня, 11 января, «на горячем» – сразу после разбойного нападения на одного из местных предпринимателей.

«Пострадавший работал в сфере торговли. Напали на предпринимателя когда он утром выходил со двора своего домовладения. Разбойники его избили, связали, затащили в дом и пытали пока тот не признался, где прячет деньги. После преступления разбойники пытались скрыться на автомобиле своей жертвы. Работали злоумышленники в масках, при себе имели оружие», - рассказал Чуб.

По предварительной информации возглавил преступную группу бывший сотрудник полиции. Среди ее участников - бывшие полицейские и пенсионеры МВД.

Кроме того, установлено, что активными пособниками злоумышленников являются их родственники и друзья. Они обеспечивали разбойникам алиби.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой) и ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Сейчас установлена ​​причастность преступной группы к совершению 3-х разбойных нападений, в том числе дерзкого нападения на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.

Бывшие правоохранители задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура будет настаивать в суде на мере пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.