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Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины решил приватизировать государственную компанию «Черноморское морское пароходство» (ЧМП). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации».

Согласно сообщению, первичная стоимость основных средств предприятия на 30 сентября 2016 года составляла 180,4 млн гривен, остаточная - 83,168 млн гривен.

Также ведомство решило приватизировать государственное предприятие водных путей «Устьдунайводшлях», специализирующееся на строительстве сооружений на воде.

Государственная судоходная компания «Черноморское морское пароходство» специализируется на пассажирских и грузовых перевозках. Во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В девяностых годах прошлого века большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги.
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