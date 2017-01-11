Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило рейтинг «ПриватБанка» до уровня «SD» (выборочный дефолт) с «R» (под наблюдением регулирующего органа), сообщает 112 Украина.

«Вслед за введением временной администрации в ПАО КБ «ПриватБанк» Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил 26 декабря 2016 г. о принудительной конвертации в капитал банка (bail-in) трех находящихся в обращении выпусков сертификатов участия в займе. В отсутствие информации о дефолте по другим обязательствам «ПриватБанка» мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт (selective default — SD). В связи с этим мы понижаем рейтинги «ПриватБанка» с «R» («под надзором органов государственного регулирования») до «SD», - говорится в сообщении.

Рейтинги «ПриватБанка» планируют пересмотреть, когда будет достаточно сведений для оценки кредитоспособности банка после проведения правительством его докапитализации.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.