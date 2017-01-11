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В Днепровском районе Киева неизвестный стрелял в мужчину, утром пострадавший скончался в больнице, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение о выстрелах у дома на бульваре Русановском поступило во вторник, 10 января, в 23:30.

На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой – упал на спину.

Раненого – 40-летнего местного жителя – с огнестрельным ранением головы, груди и плеча «скорая» доставила в медицинское учреждение. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.

Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.

Как сообщила в эфире 112 Украина спикер Главного управления Национальной полиции города Киева Оксана Блищик, убитый был предпринимателем.

«Сейчас уже опрошены все свидетели, очевидцы. Мы пообщались с родными погибшего и соответственно сейчас устанавливаем круг его общения, чтобы определить вероятные мотивы этого дерзкого преступления. Он жил в доме, где произошла эта трагедия. Он предприниматель, но пока мы не имеем информации, могут ли это быть какие-то бизнесовые разборки», - сказала она.


 
ForUm

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