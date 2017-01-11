Глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий заявляет, что вопрос поставок воды для оккупированной части Луганской области решена. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«На самом деле вопрос принципиальный (по поставкам воды и их оплате. – Ред.) решен, и подача воды сейчас есть», - сказал он.

«Мы действительно потребляем воду пока с той (украинской) территории, мы готовы ее оплачивать, тем более, что у нас есть возможности этой оплаты. Это, в частности, уголь - мы проводим взаимозачет, или это будет финансирование по каким-то другим возможностям», - отметил глава «ЛНР».

Я считаю, что в будущем с каждым днем эта проблема (поставок воды с подконтрольной Киеву территории) будет все меньше, потому что мы все больше будем делать для того, чтобы мы были обеспечены собственной водой. Возможности для этого есть», - заверил Плотницкий.

«Весь 2016 год мы много делали для того, чтобы республика была с водой», - подчеркнул он.

«Но еще начиная с мая-июня месяца, мы заметили такую тенденцию, что, как только мы говорим, пытаемся людям объяснять, рассказывать, что мы делаем и как мы решаем данные проблему, как только мы говорим о том, что достигли каких-то результатов - открыли дополнительные скважины, пошла вода в таком-то количестве - ровно на столько Украина нам воду перекрывала. То есть они очень внимательно следят за всеми нашими выступлениями, анализируют и делают вот такие вот вещи. Поэтому с определенного момента мы перестали называть конкретные цифры, сколько, чего, как, и где мы делаем», - рассказал глава «ЛНР».

«На сегодняшний день жители республики видят и знают, что такой прямо глобальной проблемы с водой у нас нет. У нас и до войны в очень многих поселках (вода) была по графику. На сегодняшний день эти вопросы в большей степени решены, графики еще остались, не скрою, но они, я бы сказал, лучше выполняются и более длительный промежуток подачи воды людям. Да, мы на Минских переговорах договорились о том, что мы согласны пойти на те же условия, которые просит Киев по оплате за воду. Хотя Порошенко своих обещаний открыть здесь банки на территории «ЛНР» не выполнил, то есть мы нашли возможность, как произвести оплату за потребляемую нами воду», - отметил Плотницкий.

«Хотя, если быть еще более точным, то в бюджет Украины и в 2014, и в 2015, и в 2016 году было заложено подача сюда воды, заработной платы, пенсии для наших жителей. Но вы понимаете, что этих денег наши жители не увидели. Если по-честному, то могли бы они и взаимозачет произвести. Но мы, в отличие от Порошенко, не будем столь мелочными», - подчеркнул он.

Напомним, 1 декабря 2016 года на оккупированную часть Луганской области прекратили подачу воды с подконтрольной Киеву территории, так как ее лидеры не расплатились за поставленную воду.

6 января 2017 года КП «Попаснянский районный водоканал» перечислили часть долга – 10,5 миллионов гривен за водоснабжение неподконтрольных правительству Украины территорий. Это позволяет предприятию погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении захваченного Луганска.