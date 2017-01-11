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В Брюсселе ожидают, что безвизовый режим будет предоставлен Украине в мае-июне. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«В Брюсселе ожидают, что Грузия получит безвизовый режим к апрелю-маю, а Украина – к маю-июню», - написал он.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

В то же время замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль надеется, что Европейский Союз примет решение о введении безвизового режима с Украиной до президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле-мае 2017 года.
ForUm

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