Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить решение Апелляционного суда города Киева вернуть гражданке Италии 1 млн долларов, которые она пыталась незаконно вывезти из Украины. Об этом он заявил во время заседания правительства в среду, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я сегодня обратился ко всем органам, которые отвечают за контроль, провести тщательную проверку этого решения, и обращусь к Национальному антикоррупционному бюро Украины», - заявил Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что ранее в одном из пунктов пропуска сотрудники таможни задержали гражданку Италии, которая пыталась вывезти более 1 млн долларов США.

Первую инстанцию ​​суда таможня выиграла, однако решением апелляционного суда таможню обязали вернуть полученные средства, а гражданку Италии признать невиновной.

«При рассмотрении данного дела представителю таможни в суде даже не предоставили слова. Судья единолично зачитал решение суда и закрыл заседание. Представляете? Это Апелляционный суд города Киева», – подчеркнул премьер.

Глава правительства сообщил, что по имеющейся у него информации, сотрудникам таможни предлагали взятку за возврат этих денег. «У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере 200 тыс. долларов за возвращение этих денег. Таможенники не пошли на то, чтобы это сделать. 25 млн грн должны быть изъяты в пользу государства, но одним решения суда их отдали», - отметил он.

Премьер-министр поручил Министерству юстиции принять участие в этой работе в интересах государства. «Я за то, чтобы в Украине суд был авторитетной структурой власти, ветвью власти. Но словами просто это не делается, это делается конкретными действиями. И такие действия дискредитируют суд, систему и страну. Если черным по белому написано, что это нарушение закона, какое может быть решение суда?» - отметил Гройсман.

«Я еще раз подчеркиваю: совесть всем надо иметь, и тогда все станет в нашей жизни хорошо. Но с таким вещами я мириться не собираюсь. Все те, кто этого не понимают сегодня, они будут вне власти, и наступит время, когда каждый получит по заслугам», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 23 октября 2016 года помещении VIP-терминала аэропорта Жуляны сотрудниками таможни была задержана гражданка Италии, которая пыталась вывезти в Милан более 1 млн долларов США.