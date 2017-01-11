Национальная гвардия Украины не ведет переговоры об освобождении задержанной в Донецке медсестры. Об этом сообщил пресс-офицер НГУ Руслан Музычук в эфире 112 Украина.

По его словам, женщина выехала на оккупированную территорию по личным вопросам, проходила службу в воинской части Мариуполя. В Нацгвардии узнали о ее задержании 8 января, а 10 января был подписан приказ об увольнении из-за нарушения трудовой дисциплины.

«Руководство Нацгвардии Украины переговоров по данному факту (освобождению медсестры, - ред.) не ведет», - сказал Музычук.

Напомним, в среду, 11 января, стало известно, что медсестра Национальной гвардии Украины была задержана «полицией» «ДНР» в оккупированном Донецке.

В НГУ отмечают, что женщина не является военнослужащей и не располагает сведениями, которые могут содержать военную или государственную тайны.