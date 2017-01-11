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Информация народного депутата Украины Надежды Савченко о якобы задержанных на  Донбассе 102 россиянах будет анализироваться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений», - приводит его слова ТАСС.

Комментируя тот факт, что процесс обмена пленными идет медленно, представитель Кремля заметил, что нельзя упрекать какую-то одну из сторон.

«Я имею ввиду ополченцев Донбасса и Киев. Это вопрос именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта, - заключил он. - Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать».

Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

По данным СБУ, в этих списках числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины.

11 января нардеп опубликовала откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.
ForUm

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